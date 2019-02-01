Доллар может отвоевать часть утраченных позиций - БКС

Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций.

По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги заседания ФРС. Американский регулятор подал рынкам сигнал о наличии "терпимости" во взглядах монетарных властей на вектор повышения ставок. Также проявлен намек и на возможный пересмотр политики "количественного ужесточения" в случае необходимости поддержки экономики. Заметим, что risk-on сформированный данными действиями ФРС в течение следующей недели может оказаться под некоторым давлением.

Пятничная статистка по рынку труда в США демонстрирует очень сильные данные - число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 304 тыс., рост зарплат в рамках ожиданий рынка (3,2% г/г), уровень безработицы повышается до 4% (с 3,9%), однако остается на уровне, близком к полной занятости. Столь крепкий рынок труда, на взгляд эксперта, явно указывает на отсутствие существенных предпосылок для резкого разворота экономики США от роста к рецессии в перспективе ближайшего года.

"Другими словами, столь сильная экономика Штатов на данный момент не позволяет с уверенностью говорить о том, что американский регулятор готов к масштабным изменениям вектора своей денежно-кредитной политики, в особенности к возвращению программ "количественного смягчения". Полагаем, что данные ожидания рынков могут поддержать укрепление доллара на следующей неделе, оказав соответствующее давление на рисковые активы", - делает вывод Антон Покатович.

Также эксперт заметил, что итоги предварительных переговоров между США и Китаем не принесли конкретики. Дональд Трамп снова заявил о том, что переговоры прошли "очень хорошо" и выразил свои надежды на заключение "большой сделки" с Поднебесной. Основной раунд прений по торговому конфликту переносится на перспективу февраля, оставляя рынки на сегодня в неопределенности по данному вопросу. Специалист "БКС Премьер" ожидает, что курс рубля на следующей неделе может сформироваться в широком диапазоне 63,7-66,9 в зависимости от сохранности повышенных уровней аппетитов к риску на рынке.