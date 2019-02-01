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01 февраля 2019 года 17:08
Ожидаем, что рынок позитивно воспримет отчетность Северстали за 4 квартал 2018 года - ИК "Велес Капитал"
"5 февраля Северсталь представит финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г. Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 3% к/к до 2 117 млн долл., EBITDA также увеличится на 3% к/к до 795 млн долл., чистая прибыль составит 451 млн долл - на уровне предыдущего квартала. Несмотря на коррекционное падение цен на сталь в IV квартале 2018 г. примерно на 8% к/к, мы ожидаем, что финансовые показатели Северстали смогли устоять против неблагоприятной конъюнктуры благодаря дивизиону Северсталь Ресурс. В отчетном периоде компания увеличила реализацию окатышей на 15% к/к на фоне резкого роста цен на железорудное сырье как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Также стоит отметить рост продаж металлопродукции на 2% к/к, что было нивелировано снижением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на 4 п.п. до 44%. Мы считаем, что динамика финансовых результатов будет лучше среднего по сектору из-за высокого влияния железорудных активов на консолидированные показатели, и поэтому ожидаем, что рынок позитивно воспримет отчетность", - отмечает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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