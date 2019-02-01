В феврале рубль может торговаться в диапазоне 63-66 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что решение ФРС США взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики является позитивным фактором для валют и долговых рынков emerging markets, которые в 2018 году ощущали серьезный отток ликвидности, а центральные банки большинства развивающихся стран были вынуждены повышать процентные ставки для защиты своих валют. Таким образом, как минимум до марта, когда состоится очередное заседание американского регулятора и закончится срок торгового перемирия, основные раздражители рынков частично нивелированы, а временная приостановка роста американского доллара на глобальном рынке снизит давление на курс российской валюты. Риски введения так называемых жестких санкций против ведущих отечественных банков и госдолга крайне малы. За развитие такого сценария говорит история с РУСАЛом, с которого Минфин США, несмотря на недовольство Сената, снял введенные в апреле 2018 года ограничения. Единственным "врагом" российской валюты остается бюджетное правило, которое ориентировано на слабый рубль. Однако при сохранении положительной конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках в течении февраля рубль может торговаться в диапазоне 63-66 по отношению к американскому доллару.