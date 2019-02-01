Доходности на мировом рынке гособлигаций снижаются - Julius Baer

Риск начала рецессии в последнее время был доминирующим фактором динамики мирового рынка облигаций, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Заявления представителей ФРС США на этой неделе стали приятной новостью для игроков на фоне всего негатива на рынке, включая торговые споры с США и снижение деловых настроений.

Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Японии вновь опустилась в отрицательную зону, несмотря на снижение безработицы до 2,4% в декабре с 2,5% в ноябре. Похожая динамика отмечена и в еврозоне, где безработица держится на минимальных с окончания финансового кризиса 7,9%. При этом доходность по 10-летним немецким гособлигациям опустилась до 0,17% с 0,19% неделей ранее и 0,5% в начале октября.

Традиционно доходность по облигациям и уровень безработицы двигаются в разных направлениях. Сегодня рынки ждут публикации статистики по рынку труда США, чтобы проверить, насколько американский рынок последует за общим трендом. По данным Bloomberg, аналитики ожидают создание 165 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и сохранение уровня безработицы на отметке 3,9%. Градус неопределенности в показатели могла внести приостановка работы правительства в США: в течение января еженедельная статистика по первоначальным заявкам на пособие по безработице оставалась очень волатильной. На этом фоне снижение безработицы или резкий рост почасовой оплаты труда будут сильным негативом для рынка гособлигаций США.

"Мы по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на сектор высокодоходных облигаций, доходности на котором создают некоторую подушку безопасности против колебаний кривой доходности по американским гособлигациям. Доходности по долгосрочным бондам выглядят непривлекательными на фоне очень низкой вероятности рецессии в мировой экономике. Мы также сохраняем позитивный взгляд на долговые инструменты развивающихся стран в твердой валюте", - заключает эксперт Julius Baer.