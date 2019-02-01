Рынок природного газа игнорирует рекордные морозы в США - Julius Baer

"Североамериканский рынок природного газа, который считается очень чувствительным к состоянию погоды, практически не отреагировал на рекордно низкие температуры на Среднем Западе и в северо-восточных штатах США, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Газ является главным топливом для отопления домов в Америке, и его котировки традиционно демонстрируют сильную волатильность в зимний период. Тем не менее, фьючерсы закрепились ниже отметки в 3 долл. США за миллион британских термальных единиц, тогда как спотовые цены продемонстрировали лишь краткосрочный рост, поскольку холода не должны задержаться надолго. Приближение тепла снижает риски дефицита предложения на рынке несмотря на низкие по историческим меркам запасы топлива в хранилищах. Если до завершения зимы в регионе не будет сильных заморозков, североамериканский рынок природного газа вернется в сбалансированное состояние. Экспорт СПГ продолжает увеличиваться на фоне введения в строй новых терминалов отгрузки, что сокращает объем предложения на внутреннем рынке. Однако это компенсируется ростом буровой активности и развитием трубопроводной инфраструктуры".

Эксперт Julius Baer сохраняет нейтральный взгляд на сектор природного газа и ожидает боковое движение цен в обозримом будущем. С приближением весны вероятность вызванных погодными условиями сильных колебаний котировок снижается.