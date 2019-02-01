Citi поднял рейтинг GDR En+ Group до "покупать"

Citi понизил прогнозную стоимость GDR En+ (MOEX: ENPL) Group с $14 до $10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре, несмотря на снижение прогнозной стоимости, потенциал роста котировок GDR En+ с текущих уровней соответствует рекомендации "покупать". Однако данной рекомендации был присвоена высокая степень риска (High Risk).

Текущая стоимость GDR En+ составляет $8 за штуку.

Кроме того, в обзоре сообщается, что рекомендация "покупать" с высокой степенью риска была дана для акций "РусАла" (MOEX: RUALR), а прогнозная стоимость этих бумаг была понижена с 6,25 гонконгского доллара до 4,6 гонконгского доллара.