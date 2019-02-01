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01 февраля 2019 года 13:36
По-прежнему могут быть интересны инвестиции в акции телекомов - "НФК-Сбережения"
"Январь на фондовом рынке России завершился на "мажорной ноте". Основные индексы акций продемонстрировали уверенный рост: индекс МосБиржи - +6,40%), индекс РТС - +13,58%. Отраслевые индексы без исключения укрепились. Абсолютным лидером оказался индекс Банков и финансов (+11,06% в рублях, +18,52% в долларах США). На втором и третьем местах с примерно равными результатами оказались индексы Электроэнергетики (+7,38% в рублях, +14,62% в долларах США) и Телекоммуникаций (+7,20% в рублях, +14,47 в долларах США). Весьма примечательно, что рост фондовых индикаторов происходил на фоне восстановления рубля по отношению к ключевых резервным валютам. Изменения на валютном рынке стали определяющими в расстановке отраслевых лидеров. Так, основными бенефициарами укрепления рубля стали компании, ориентированные на внутренний рынок, в то время как экспортеры, в частности компании из отраслей нефти и газа, металлов и добычи и химического производства, продемонстрировали наиболее сдержанную динамику. Тенденция на валютном рынке, вероятнее всего, сохранится и в феврале. Это обусловлено тем, что в рамках последних заседаний в конце 2018 года Банк России избрал путь превентивной политики и дважды повысил ставку на фоне опасений, связанных с неопределенностью на глобальных рынках. Обстановка показала, что этих мер оказалось более чем достаточно, поэтому на предстоящем заседании Банка России 08 февраля мегарегулятор может сохранить сдержанность. Решение по ключевой ставке будет приниматься в условиях снижения неопределенности, поскольку и ЕЦБ и ФРС по итогам январских заседаний сохранили ставки неизменными. Более того, риторика ФРС скорее свидетельствует о готовности смягчить монетарные условия. Эти обстоятельства могут позволить сохранить отмеченные в январе тенденции как на валютном, так и на фондовом рынках. В этой связи по-прежнему могут быть интересны инвестиции в акции телекомов, в частности в МТС и "Ростелеком". Наконец, можно обратить внимание и на некоторые компании в электроэнергетике, которые очень долго оставались в аутсайдерах. Речь в первую очередь идет о покупках акций "Русгидро". Кроме того, мы по-прежнему положительно оцениваем возможности некоторого восстановления и в секторе ритейла. В этом случае уместны покупки ГДР Х5 и акций "Магнита", - полагает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, Магнит, РусГидро, X5 Retail Group
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