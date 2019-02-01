Наш целевой ориентир по индексу МосБиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк

"Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен полноценным стартом сезона корпоративной отчетности за 4 кв. прошлого года. В среднем по итогам 4 кв. средний уровень рублевой цены на нефть марки Brent составлял около 4500 руб./барр., по итогам января - всего 4000 руб./барр. Пока еще в среднем по кварталу в октябре-декабре прошлого года цены на нефть были сравнительно высоки, отчетность за 4 кв. российских нефтегазовых компаний должна быть позитивной и может способствовать увеличению дивидендных ожиданий у участников рынка. В то же время за счет недавнего снижения цен на нефть актуальность этих цифр уже несколько снижена. Напомним, что наш целевой ориентир по индексу МосБиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.