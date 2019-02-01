Определенное давление на нефть оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть были относительно стабильны в ходе утренних торгов пятницы после коррекционного снижения на 2%. К снижению стоимости контрактов накануне привели переоценка участниками рынка последствий санкций в отношении венесуэльской PDVSA, а также отсутствие фактического прогресса по ключевым вопросам в торгово-экономических переговорах США и КНР. Как заявили представители венесуэльской оппозиции, риски для партнеров государственной нефтяной компании PDVSA отсутствуют, поскольку планов на приватизацию компании нет и компания продолжит работу по всем текущим соглашениям. Сегодня определенное давление на сырьевые активы оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР. Индекс PMI (от Caixin) снизился сильнее, чем ожидалось. На китайский производственный сектор оказывает давление снижение внутреннего спроса. Сегодня в фокусе рынков будет статистика по буровой активности в США от компании Baker Hughes. На предстоящей неделе участникам рынка предстоит оценить первичные данные об уровне добычи основными странами-производителями нефти за январь", - отмечают в "Нордеа Банке".