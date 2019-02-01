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01 февраля 2019 года 11:45
"Встроенный опцион", сдерживающий рубль от резкого укрепления - валютные покупки ЦБ - Росбанк
"Похоже, что российские активы вновь нашли ту "идеальную точку" ("sweet spot"), где оптимальный результат (в данном случае рост стоимости активов) достигается путем прикладывания минимальных усилий. Разворот политики ФРС - глобальный фактор, важность которого трудно недооценить. Ситуация, когда американские процентные кривые начинают больше верить в снижение ставки Fed Funds в конце 2019 года, нежели в повышение ставки, можно воспринимать как автоматический сигнал к покупке активов из развивающихся стран. На это наслаивается консолидация цен на нефть выше отметки $60/барр. по Brent (пусть и шаткая), сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем (пусть пока без деталей), нейтральная интерпретация рынком текущего статуса переговоров по Brexit и сравнительно мягкий разгон инфляции в РФ, если смотреть на недельные релизы. Безусловно, факторы риска не уходят в сторону. Однако на горизонте ближайших дней, пожалуй, лишь неожиданные релизы по санкциям могли бы перевесить эффект от сигнала, который послала ФРС США. Для инвесторов, которые ищут способ дополнительно занять длинные позиции в российских активах, мы видим наиболее привлекательной идею получения рублевых кросс-валютных ставок - в том числе с учетом падающей в глазах участника рынка вероятности ужесточения политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Дополнительную поддержку позиция получит от ожидаемого ухудшения обстановки с валютной ликвидностью после исчерпания эффекта сезонно сильного текущего счета в 1к'19 в силу погашений внешнего долга и валютных интервенций. Остальные российские активы имеют "встроенные опционы", сдерживающие их от резкого укрепления. Для курса рубля этим фактором являются валютные покупки ЦБ, для ОФЗ - первичное предложение со стороны Минфина, объемы которого закономерно вырастают в периоды ралли", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.
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