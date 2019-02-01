Смягчение риторики ФРС формирует позитивный фон для покупок российских евробондов - Промсвязьбанк

"В четверг покупки российских евробондов активизировались. Доходность Russia`29 снизилась до 4,64% годовых (-7 б.п.). Ключевым драйвером роста оптимизма в отношении российских евробондов стала смена риторики ФРС относительно перспектив повышения базовой ставки. После того как глава ФРС отметил ослабление необходимости повышения ставки инвесторы закладывают в цену облигаций сохранение текущей стоимости фондирования, тогда как ранее предполагалось одно-два повышения ставки в 2019 г. Доходность UST’10 вчера снизилась до 2,63% годовых (-5 б.п.). Евробонды развивающихся стран вчера дружно отыгрывали ценовые потери, понесенные в прошлом году. Доходность 10-летних евробондов ЮАР снизилась до 5,16% (-25 б.п.), Индонезии – до 4,16% (-14 б.п.), Бразилии – до 5,50% (- 7 б.п.), Мексики – до 4,37% (-6 б.п.), Колумбии – до 4,22% (-13 б.п.), Турции – до 6,72% (-18 б.п.) Альфа-Банк вчера провел сбор заявок инвесторов на рублевые евробонды с погашением через 3,5 года на 10 млрд руб. Ставка купона установлена в размере 9,35% годовых. Выпуск содержит премию к рублевым бондам Альфа-Банка на локальном рынке в размере 75 б.п., что интересно для покупки. Последнее размещение рублевых облигаций Альфа-Банка на ММВБ проходило в декабре 2018 г. со ставкой купона 9,20% (YTM 9,41%) на 3,5 года, сейчас этот выпуск торгуется с доходностью 8,76%. Смягчение риторики ФРС относительно монетарной политики формирует позитивный фон для покупок российских евробондов", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.