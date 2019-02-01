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01 февраля 2019 года 10:36
По индексу МосБиржи очень сильной "зоной торможения" выступает область 2540-2585 пунктов - БКС
"Наблюдаемый рост российского рынка не является нашей внутренней историей. Притоки средств на развивающиеся рынки фиксируются в целом по миру, так что ралли во многом является лишь отражением общей тенденции. Мы часто приводим график, на котором сравнивается динамика нашего долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки). Так вот соотношение этих индикаторов стоит на одном месте, что говорит о том, что никакой опережающей динамики именно в России не наблюдается. По индексу МосБиржи в качестве очень сильной "зоны торможения" выступает область 2540-2585 пунктов. Без поддержки со стороны экспортеров на одном "Сбербанке" продолжать рост выше этих отметок индексу будет непросто", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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01 февраля 2019 года 16:27
Риск начала рецессии в последнее время был доминирующим фактором динамики мирового рынка облигаций, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Заявления представителей ФРС США на этой неделе стали приятной новостью для игроков на фоне всего... читать дальше
.01 февраля 2019 года 14:22
"Североамериканский рынок природного газа, который считается очень чувствительным к состоянию погоды, практически не отреагировал на рекордно низкие температуры на Среднем Западе и в северо-восточных штатах США, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Газ является... читать дальше
.01 февраля 2019 года 12:48
Определенное давление на нефть оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть были относительно стабильны в ходе утренних торгов пятницы после коррекционного снижения на 2%. К снижению стоимости контрактов накануне привели переоценка участниками рынка последствий санкций в отношении венесуэльской PDVSA, а также отсутствие фактического прогресса по ключевым... читать дальше
.01 февраля 2019 года 11:19
"В четверг покупки российских евробондов активизировались. Доходность Russia`29 снизилась до 4,64% годовых (-7 б.п.). Ключевым драйвером роста оптимизма в отношении российских евробондов стала смена риторики ФРС относительно перспектив повышения базовой ставки. После того как глава ФРС отметил... читать дальше
.01 февраля 2019 года 10:20
"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых... читать дальше
.01 февраля 2019 года 09:41
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.01 февраля 2019 года 09:40
"Цены на нефть продолжают демонстрировать отсутствие выраженной динамики. Фактор Венесуэлы не расценивается трейдерами как существенный риск. Перебои с поставками в 2018 год привели к тому, что ключевые покупатели имеют резервные источники сырья, поэтому нынешние продажи страны обеспечиваются в... читать дальше
.31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
.31 января 2019 года 15:49
"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.31 января 2019 года 14:55
"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате... читать дальше
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