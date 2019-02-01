Brent: 60,5-62,5 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых финансовых рынках поддерживает спрос на нефтяные фьючерсы. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60,5-62,5 долл./барр." - полагает ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.