Brent остается в узком ценовом диапазоне $60-62,7 - ИФК "Солид"

"Цены на нефть продолжают демонстрировать отсутствие выраженной динамики. Фактор Венесуэлы не расценивается трейдерами как существенный риск. Перебои с поставками в 2018 год привели к тому, что ключевые покупатели имеют резервные источники сырья, поэтому нынешние продажи страны обеспечиваются в основном демпингом. Нефть Brent остается в узком ценовом диапазоне $60-62,7, выход из которого обозначит дальнейшие перспективы сырья", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.