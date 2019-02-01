Снижение цен на энергоносители окажет давление на котировки компаний нефтегазового сектора - Инвестиционная палата

"Сегодня ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, выглядит смешанной. Снижение цен на энергоносители окажет давление на котировки компаний нефтегазового сектора, при этом возросший интерес к рынкам развивающихся стран дает надежду на продолжение укрепления рубля и рост рынка ОФЗ. Негативными факторами, способными оказать влияние на ход торгов, продолжают оставаться нерешенные вопросы относительно выхода Великобритании из ЕС и продолжающиеся торговые переговоры США и Китая", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.