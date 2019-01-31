Мы сохраняем целью текущей волны роста отметку 2640 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок второй день подряд обновляет исторические максимумы, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич. - На этот раз причиной покупок в наших активах стали результаты заседания ФРС. Мягкая риторика регулятора с озвученной возможностью изменения объемов сокращения баланса стимулировали покупки по широкому спектру рисковых активов, что оказало позитивное влияние на наш рынок и поддержало "быков". Благодаря динамике американского рынка в среду, а также подъему ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 62 долларов за баррель, наши игроки проигнорировали сегодняшнее разнонаправленное движение в Европе и Штатах. В результате индекс МосБиржи по итогам торгов прибавил 0,4%, закончив день в районе 2521 пункта. Лидерами торгов выступили бумаги Русала (+3,8%), корректирующие падение последних дней, Яндекса (+2,6%) и ФСК ЕЭС (+2,5%). Хуже рынка закрылись ТМК и ПИК, упавшие на 2,2% и 1,8%. Из высоколиквидных бумаг выделим рост Сбербанка более чем на 2,2% и снижение Газпрома с Роснефтью, потерявших 1,6% и 1,1%. В результате сегодняшней сессии индекс МосБиржи установил новый исторический максимум чуть выше 2536 пунктов. Отметим, что мы сохраняем целью текущей волны роста отметку 2640 пунктов, однако в ближайшее время появление негативных новостей может быть использовано игроками для фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям и может привести к коррекции. При этом для рынков риски сейчас несут переговоры Штатов и Китая по торговому соглашению, статистика по экономике США, а также отчеты американских компаний".