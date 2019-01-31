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31 января 2019 года 16:41
Рубль усиливает свои позиции на общерыночном позитиве - БКС
"На фоне общего позитива на рынках рублю удается укрепиться до уровней 65,3 за доллар. Начало февраля может стать для рубля продолжением положительной январской динамики. Сейчас рублевый актив укрепляется вместе с другими валютами emerging markets. Главным поводом для фронтального подъема рынков стали итоги заседания ФРС. Американский регулятор, на наш взгляд, превзошел даже наиболее оптимистичные ожидания рынка. Так, дан четкий сигнал о паузе в повышении ставок - ожидания рынка на этот год переориентировались на сохранение текущего уровня ставок (2,25-2,5%). Другими словами, сейчас наблюдается перевес в сторону ожиданий возвращения ФРС к снижению ставок, нежели к их повышению. Если в отношении взглядов американского регулятора на вектор повышения ставок в рынке и до самого заседания были сформированы надежды на смягчение политики, то обсуждение программы сокращения баланса регулятора усилило оптимизм. Исходя из последних заявлений Пауэлла, планы по реализации программы "количественного ужесточения" могут быть пересмотрены как в отношении темпов сокращения, так и их объемов. Более того, впервые в заявлениях нового руководства ФРС прозвучал намек на возможность использования монетарных стимулов для поддержания экономики в случае появления такой необходимости. Тем не менее, у ФРС остается и место для маневра - по ставкам дан четкий сигнал, однако процесс сокращения своего баланса остается на рассмотрении у регулятора. В результате американские монетарные власти в очередной раз сделали все необходимое для того, чтобы дать рынкам "зеленый свет". Полагаем, что как минимум данные стимулирующие рост импульсы коммуникационного канала сохранят свое присутствие на ближайших заседаниях ФРС. Таким образом, движение рубля до конца недели будет определяться рыночными настроениями. Заметим, что с повышением "аппетитов к покупке риска" нефтяные котировки при прочих равных условиях будут получать позитивный импульс, транслируя его в поддержку рубля. В краткосрочной перспективе главным фактором неопределенности остается итог переговоров между США и Китаем. Сейчас новостной фон по данному направлению характеризуется почти полной "стерильностью". Полагаем, что инвесторы не ожидают прорыва на этих переговорах, но появление любых позитивных подвижек на пути к компромиссу усилит текущий risk-on. Ожидаем, что курс рубля в ближайшей перспективе может предпринять попытки для укрепления выше уровней 65 за доллар. В случае их успешной реализации укрепление может продолжаться до уровней 63,7-64,5. По нашим оценкам, недельный коридор для движения рубля находится в широком диапазоне 63,7-66,9", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
.31 января 2019 года 15:49
"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.31 января 2019 года 14:55
"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате... читать дальше
.31 января 2019 года 14:39
По итогам очередного заседания совета управляющих ФРС США, как и ожидалось, объявила о намерении регулировать свою политику на основании поступающей статистики. Американский регулятор признал слабость внутренних и глобальных показателей и заявил о снижении вероятности повышения процентных ставок,... читать дальше
.31 января 2019 года 12:44
Не рекомендуем наращивать позиции в длинных российских суверенных еврооблигациях - БКС Глобал Маркетс
"Поскольку вчерашнее решение ФРС оставить ставки на прежних уровнях было в целом ожидаемо, мы считаем, что реакции в еврооблигациях EM не будет. В то же время, учитывая сильное ралли в российских суверенных выпусках с начала года (RUSSIA 47 подорожал на 4.5 п.п., потеряв в доходности 30 б.п.) и... читать дальше
.31 января 2019 года 10:18
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала после заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку. Спрос на рисковые активы и ослабление доллара способствовали покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, отраслевая статистика в США не... читать дальше
.31 января 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы в среду выросли. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг. Цены на нефть в четверг продолжают повышение. читать дальше
.30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а... читать дальше
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