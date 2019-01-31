Шансов для дальнейшего роста нефти осталось не так много - ИК "ФИНАМ"

"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.