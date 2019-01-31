Маловероятно, что нас ждет снижение доллара ниже 65 рублей - Аналитика Онлайн

"Позитивными факторами для российского финансового рынка и курса отечественной валюты являются оттягивание вопроса введения новых санкций, относительная стабильность на нефтяном рынке. Среди негативных факторов - общая нестабильность на международном финансовом рынке. Она может привести к оттоку средств с развивающихся рынков, в том числе и из России. Также довольно шаткая ситуация на рынке энергоносителей, где хотя и наблюдается временное спокойствие, но, тем не менее, нефтяные цены очень уязвимы к дальнейшему снижению. Важно понимать, что сейчас волна идет в сторону России, мы говорим о волне денег нерезидентов. Но спустя несколько месяцев, когда вновь возобновятся разговоры о санкциях, когда, возможно, упадут цены на нефть и обострятся очередные геополитические риски, эта волна хлынет в обратную сторону и вот тогда рублю "не поздоровится". Пока мы вынуждены пересмотреть свой прогноз по курсу отечественной валюты. Мы говорили о необходимости покупок в диапазоне от 66 до 67 рублей за доллар, ожидали некоторого роста. Сейчас у курса американской валюты есть все шансы на некоторое ослабление. Маловероятно, что нас ждет снижение доллара ниже 65 рублей. На горизонте 3-6 месяцев мы практически гарантировано увидим волну снижения рубля", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.