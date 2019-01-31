ФРС США радует рынки - Julius Baer

По итогам очередного заседания совета управляющих ФРС США, как и ожидалось, объявила о намерении регулировать свою политику на основании поступающей статистики. Американский регулятор признал слабость внутренних и глобальных показателей и заявил о снижении вероятности повышения процентных ставок, напоминают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах.

Чиновники Федерального резерва признали хорошее состояние экономики США, на котором, однако, отразились негативные последствия приостановки работы правительства и торговые споры с Китаем. Инфляция и инфляционные ожидания остаются низкими, и в этих условиях регулятор может сохранять мягкую политику.

Увеличение деловой активности и ускорение инфляции во второй половине 2019 года являются необходимыми условиями для повышения ставок в текущем году, - подчеркивают эксперты Julius Baer. - Мы пересматриваем прогноз и теперь ожидаем ужесточение условий кредитования по итогам заседаний ФРС в сентябре и декабре 2019 года. С точки зрения рынка облигаций, заседание ФРС полностью удовлетворило ожидания игроков. Помимо прочего, регулятор пообещал гибкий подход к сокращению объема активов на собственном балансе. На этом фоне доходности по гособлигациям США и корпоративным облигациям пошли вниз. Средняя доходность по индексу высокодоходных облигаций американских компаний от Bloomberg и Barclays в среду опустилась до 7,03% с 7,10% во вторник и 7,15% неделей ранее".

Дэвид Коль и Маркус Алленшпах по-прежнему ожидают некоторую волатильность на рынке по итогам заседания ФРС, которая может быть использована для увеличения позиций в более высокорисковых сегментах. Высокодоходные облигации США будут торговаться в широком коридоре, а доходность по ним будет сокращаться к уровню в 6,5% по мере снижения риска начала рецессии.Эксперты сохраняют позитивный взгляд на долговые инструменты развивающихся стран в твердой валюте несмотря на их рост с начала года.