Увеличение покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила будет оказывать давление на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"После «голубиной» риторики ФРС США в рамках вчерашнего заседания по монетарной политике рубль укрепился к

доллару США, двигаясь в тандеме с другими валютами развивающихся стран. С завтрашнего дня Банк России увеличит плановый объем покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд руб. в день (около $42,5 млн), чтобы компенсировать «выпавший» с августа по декабрь объем fx-интервенций. Несмотря на то, что это относительно небольшой объём, увеличение покупок будет оказывать давление на российскую валюту. При этом рост fx-покупок может остаться практически незаметным в первом квартале 2019 г. По крайней мере, пока что мы не увидели выраженного влияния возобновленных в этом году покупок на российскую валюту, в том числе из-за сезонно сильного текущего счета и высокого спроса на российские активы", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".