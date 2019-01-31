Ренессанс Капитал поднял оценку сталелитейных компаний РФ после пересмотра прогноза цен на сталь

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых сталелитейных компаний РФ в связи с повышение прогноза цен на стать, говорится в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумах - акций Evraz, GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) - была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 6,4 (текущая цена - 4,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 18,1 (текущая цена - 15,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 27,0 (текущая цена - 22,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 10,1 (текущая цена - 8,8), рекомендация - покупать.