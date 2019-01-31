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31 января 2019 года 12:08
При условии позитивных новостей из США рубль в ближайшие недели способен укрепиться и далее в направлении 63-64/USD - РФПИ
"Рост российской валюты в значительной степени определяется финансовыми потоками, игра в "керри-трэйд" усиливается на фоне перспектив стабилизации долларовых ставок. Российский рубль и ОФЗ являются для этого сценария лучшим инструментом, учитывая довольно хорошие показатели бюджета и монетарной политики, низкий госдолг, профицит платежного баланса. Слабым остается лишь рост экономики, но этот фактор для этой краткосрочной стратегии не является преградой. Наоборот, слабый рост снижает давление на курс рубля со стороны импорта товаров и услуг и ряда других показателей платежного баланса. Вкупе с бюджетным правилом это позволяет рассчитывать на снижение волатильности, позволяющей воспользоваться выигрышем от высоких рублевых ставок. Да, все основные специфические для России риски остаются, но в текущих условиях трейдеры и управляющие не смотрят так далеко, а играют довольно коротко. При условии позитивных новостей из США по вопросам взаимной торговли рубль в ближайшие недели способен укрепиться и далее в направлении 63-64/USD", - считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
.31 января 2019 года 15:49
"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.31 января 2019 года 14:55
"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате... читать дальше
.31 января 2019 года 14:39
По итогам очередного заседания совета управляющих ФРС США, как и ожидалось, объявила о намерении регулировать свою политику на основании поступающей статистики. Американский регулятор признал слабость внутренних и глобальных показателей и заявил о снижении вероятности повышения процентных ставок,... читать дальше
.31 января 2019 года 12:44
Не рекомендуем наращивать позиции в длинных российских суверенных еврооблигациях - БКС Глобал Маркетс
"Поскольку вчерашнее решение ФРС оставить ставки на прежних уровнях было в целом ожидаемо, мы считаем, что реакции в еврооблигациях EM не будет. В то же время, учитывая сильное ралли в российских суверенных выпусках с начала года (RUSSIA 47 подорожал на 4.5 п.п., потеряв в доходности 30 б.п.) и... читать дальше
.31 января 2019 года 10:18
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала после заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку. Спрос на рисковые активы и ослабление доллара способствовали покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, отраслевая статистика в США не... читать дальше
.31 января 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы в среду выросли. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг. Цены на нефть в четверг продолжают повышение. читать дальше
.30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а... читать дальше
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