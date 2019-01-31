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31 января 2019 года 11:27
Заявленный ориентир нового выпуска КАМАЗа привлекателен на всем диапазоне - Уралсиб
"Заявленный ориентир нового выпуска КАМАЗа привлекателен на всем диапазоне, но мы ждем формирования книги вблизи нижней границы. ПАО "КАМАЗ" сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на свой новый выпуск серии БО-П01 объемом не менее 5 млрд руб. Выпуск является трехлетним, и оферты не предусмотрено, однако у него будет амортизационная структура: по 25% погашается в даты выплат второго и четвертого купонов, оставшиеся 50% – в дату выплаты шестого купона (дюрация бумаги составит примерно 2,06 года). У КАМАЗа сейчас в обращении одиннадцать выпусков, но торговых объемов в них практически не бывает. Ориентир ставки первого купона для нового "бонда" заявлен в диапазоне 9–9,2% годовых, что транслируется в доходность к погашению 9,2–9,41% годовых и премию к кривой ОФЗ порядка 130–150 б.п. КАМАЗ – крупнейший производитель тяжелых грузовых машин, на него приходится почти половина рынка в данном сегменте. Выручка компании за 1 п/г 2018 г. превысила 78 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила около 5% за указанный период. Однако у эмитента довольно высокая долговая нагрузка – показатель Чистый долг/EBITDA увеличился до 5,1 с 3,8 по итогам 2017 г. Правда, весь краткосрочный долг покрывается денежными средствами на балансе и срочными депозитами. Сейчас известные высококачественные эмитенты первого эшелона занимают со спредами к кривой госбумаг от 70 б.п. до 100 б.п. Учитывая высокую долговую нагрузку КАМАЗа, премия к кривой в 130 б.п. будет вполне обоснованной, так что заявленный ориентир привлекателен на всем диапазоне, но мы ждем закрытия книги ближе к нижней точке. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 8 февраля", - отмечают специалисты Уралсиба.
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Компании упоминаемые в новости: КАМАЗ
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