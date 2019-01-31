Не рекомендуем наращивать позиции в длинных российских суверенных еврооблигациях - БКС Глобал Маркетс

"Поскольку вчерашнее решение ФРС оставить ставки на прежних уровнях было в целом ожидаемо, мы считаем, что реакции в еврооблигациях EM не будет. В то же время, учитывая сильное ралли в российских суверенных выпусках с начала года (RUSSIA 47 подорожал на 4.5 п.п., потеряв в доходности 30 б.п.) и отсутствие позитивных катализаторов, дальнейшее снижение доходностей маловероятно. Напомним, S&P недавно подтвердило «стабильный» прогноз по суверенным рейтингам России, отметив неопределенность по вопросу введения новых санкций, в то время как снятие санкций с UC Rusal было проигнорировано инвесторами в российские суверенные выпуски. Мы не рекомендуем наращивать позиции в длинных российских суверенных еврооблигациях, более того, геополитическая напряженность в Венесуэле может стать источником неприятных сюрпризов, поскольку Вашингтон и Москва находятся по разные стороны баррикад. В случае усиления напряженности в американо-российских отношениях спрос на российский риск может понизиться, и длинные суверенные выпуски окажутся под наибольшим ударом. Мы рекомендуем снижать дюрацию портфеля в сторону выпусков с погашением в 2028 г. и ранее. Отметим, 5-летняя CDS-премия колеблется в диапазоне 132-137 б.п., и мы не видим большого потенциала для дальнейшего сужения спреда", - отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Радченко.