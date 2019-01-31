Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65-66 - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов рубль вместе с другими валютами развивающихся стран демонстрирует укрепление по отношению к доллару США, реагируя на итоги заседания ФРС. Мягкая риторика регулятора спровоцировала заметный рост интереса к рисковым активам на глобальных площадках. Американский регулятор сообщил о том, что необходимость повышения ключевой ставки уменьшилась, а планы по сокращению долларовой ликвидности могут быть пересмотрены на следующих заседаниях ФРС. Это подтвердило ожидания участников рынка в отношении более мягкой монетарной политики ФРС. Рубль в паре с долларом США в ходе утренних торгов достигает отметок 65,3, EUR/RUB – 75,2. Отметим, что днём ранее поддержку рублю оказывали несколько факторов. Во-первых, Минфин в ходе вчерашних аукционов весьма успешно разместил весь объём предложенных ОФЗ, спрос на которые превысил предложение более чем в три с половиной раза. Накануне мы отмечали, что в случае успешного проведения аукционов рубль получит дополнительную поддержку. Кроме того, укреплению рубля поспособствовали позитивные настроения на нефтяном рынке. Наконец, улучшение аппетита к рисковым активам у глобальных игроков еще перед заседанием ФРС позволило рублю упрочить свои позиции по отношению к бивалютной корзине. Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65-66", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".