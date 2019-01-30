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30 января 2019 года 19:25
Ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
" В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, покупки были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62 долларов за баррель. Также активизации "быков" способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,5% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 0,5%, закончив день в районе 2512 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, Аэрофлота и Северстали, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались EN+ и Русал, потерявшие 5,7% и 3,3% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индексу МосБиржи удалось установить новые исторические максимумы и удержать позиции выше 2500 пунктов, уровня, который теперь переходит в разряд поддержек. Если "быкам" удастся удержать рынок выше этого значения, будет создан плацдарм для дальнейшего роста. При этом ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов", - главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
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.30 января 2019 года 14:31
Политический кризис в Венесуэле наконец отразился на нефтяном рынке, спровоцировав рост котировок сырья, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы с целью усилить давление на Николаса... читать дальше
.30 января 2019 года 12:28
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.30 января 2019 года 12:07
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.30 января 2019 года 10:31
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent выросли после введения санкций США против нефтяной компании PDVSA, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта нефти из Венесуэлы. Рынок начинает учитывать риски уменьшения мирового предложения нефти. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в... читать дальше
.30 января 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 января 2019 года 18:09
Слабый рост экономики еврозоны сопровождается стагнацией кредитования и ухудшением условий заимствований в банковском секторе, отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. В понедельник стало известно о том, что прирост кредитов в частном секторе еврозоны остался на уровне 2,9%.... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
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