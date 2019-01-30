Ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

" В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, покупки были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62 долларов за баррель. Также активизации "быков" способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,5% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 0,5%, закончив день в районе 2512 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, Аэрофлота и Северстали, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались EN+ и Русал, потерявшие 5,7% и 3,3% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индексу МосБиржи удалось установить новые исторические максимумы и удержать позиции выше 2500 пунктов, уровня, который теперь переходит в разряд поддержек. Если "быкам" удастся удержать рынок выше этого значения, будет создан плацдарм для дальнейшего роста. При этом ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов", - главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.