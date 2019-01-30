"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Mail.ru до "покупать" и оценку на 7%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 7% - до $32 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $32,34 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,44 за штуку.