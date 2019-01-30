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30 января 2019 года 17:20
Итоги заседания ФРС США могут оказаться разочаровывающими для рынка облигаций - Julius Baer
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает замедление роста цен с текущих 1,9%, указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. В среду вечером инвесторы будут ждать новостей от ФРС США. Денежный рынок перестал закладывать в котировки снижение ставок регулятором до конца текущего года, но пока не ожидает их повышения при том, что Федеральный резерв еще месяц назад прогнозировал два повышения в 2019 году. Рынок облигаций рассчитывает, что председатель ФРС Джером Пауэлл воспользуется пресс-конференцией, чтобы дистанцироваться от разговоров о будущей динамике ставок. Кроме того, инвесторы также надеются услышать, что сокращение активов на балансе ФРС не находится в режиме "автопилота", как было заявлено 19 декабря 2018 года. Тогда это спровоцировало резкую коррекцию на рынках акций и облигаций. Большинство аналитиков ожидают, что Федеральный резерв будет ориентироваться на текущую макроэкономическую статистику при принятии решений о пересмотре собственного баланса, то есть откажется от сокращения объема активов в случае проблем на рынках. По оценкам аналитиков Julius Baer, ФРС будет сложно удовлетворить все ожидания инвесторов, так что итоги очередного заседания регулятора могут оказаться разочаровывающими для рынков. "В текущей ситуации мы по-прежнему рекомендуем увеличивать вложения в облигации с низким инвестиционным рейтингом и в спекулятивные облигации вместо инвестиций в высококачественные облигации с длинными сроками погашения. Доходность по последним может начать рост на фоне снижения риска начала рецессии", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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