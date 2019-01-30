Пока ожидания того, что к февралю рубль может начать слабеть, не оправдываются - "Открытие Брокер"

"Рубль укреплял свои позиции вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,98%, недельная осталась на уровне 8,06%, а месячная - 8,25%. Кроме нефти, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль поддерживает весьма высокий спрос на ОФЗ. На первом из двух аукционов среды Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 44,996 млрд рублей, а средневзвешенная доходность - 8,21%. Вместе с рублём укреплялись и валюты сырьевых стран, среди которых выделялся австралийский доллар, который реагировал на данные по инфляции за IV квартал. Пока ожидания того, что к февралю рубль может начать слабеть, не оправдываются благодаря улучшению аппетитов к риску на глобальном рынке.