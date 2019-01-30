Общий позитивный настрой на внешних площадках может позволить закрыть сессию выше 2500 по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Относительно спокойный внешний фон и дорожающая нефть позволили индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум. В первой половине дня индекс достигал отметки 2510 пунктов. Как минимум, это заявка на закрепление выше 2500 пунктов и продолжение подъёма. Активность на рынке была чуть выше обычного. К середине дня объём торгов на основной секции "Московской биржи" достиг почти 19 млрд рублей. Общий позитивный настрой на внешних площадках может позволить закрыть сессию выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Затем уже можно рассчитывать на смягчение риторики ФРС и какой-то конкретный исход переговоров США и Китая по торговым вопросам", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.