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Главная / Аналитикам / Аналитика / Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
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30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это является аргументом для ужесточения монетарной политики), в то время как инфляционные риски незначительны. При этом возможное отсутствие в пресс-релизе и/или комментариях Дж. Пауэлла фразы о необходимости проявить терпение с повышением ключевой ставки (из-за приостановки работы правительства, неопределенных торговых отношений с Китаем и эффекта от уже произведенного ужесточения) будет воспринято как "ястребиный" сигнал, что может вызвать коррекцию на американских рынках акций, которым с начала этого года удалось восстановить большую часть понесенных потерь. Падение рынков в прошлом году показало возможный масштаб обвала, если ФРС не будет следовать за рыночными настроениями. Согласно рынку фьючерсов, с вероятностью более 70% повышения ключевой долларовой ставки в этом году не произойдет совсем (это сильно расходится с предполагаемыми FOMC еще двумя повышениями). Кроме того, участники рынка ставят на то, что ФРС придется отказаться от планируемого сокращения своего баланса. Это является основным аргументом наблюдающегося в настоящий момент ралли на EM", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а... читать дальше
.30 января 2019 года 14:31
Политический кризис в Венесуэле наконец отразился на нефтяном рынке, спровоцировав рост котировок сырья, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы с целью усилить давление на Николаса... читать дальше
.30 января 2019 года 12:28
"Цены на нефть перешли к росту на фоне переоценки участниками рынка санкционных ограничений со стороны США в отношении венесуэльской PDVSA. Напомним, что санкции распространяются на государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы и предполагают блокировку всех счетов и активов компании на... читать дальше
.30 января 2019 года 12:07
"Домодедово (Ba1/NR/BB+): Moody's подтвердило кредитный рейтинг "Ba1" и понизило прогноз до "стабильного" с "позитивного". Мы подтверждаем осторожный взгляд на еврооблигации HCDNDA, поскольку ожидаем ухудшения кредитного качества, учитывая падение пассажирооборота на протяжении 2018 г., а также... читать дальше
.30 января 2019 года 10:31
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent выросли после введения санкций США против нефтяной компании PDVSA, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта нефти из Венесуэлы. Рынок начинает учитывать риски уменьшения мирового предложения нефти. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в... читать дальше
.30 января 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 января 2019 года 18:09
Слабый рост экономики еврозоны сопровождается стагнацией кредитования и ухудшением условий заимствований в банковском секторе, отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. В понедельник стало известно о том, что прирост кредитов в частном секторе еврозоны остался на уровне 2,9%.... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
.29 января 2019 года 15:40
"Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60,5, прибавляя 0,7%. На рынке нефти... читать дальше
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