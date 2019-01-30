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30 января 2019 года 15:36
"Бычий" тренд по золоту остается в силе - eToro
"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а доллар терял привлекательность из-за смягчения риторики ФРС. "Бычий" тренд по желтому металлу остается в силе и укрепляется по мере разрастания беспокойства инвесторов из-за ряда факторов риска на глобальном уровне. Сейчас все внимание рынков направлено на новый раунд переговоров между США и Китаем. Этот фактор может принести новые победы золоту, если стороны не зафиксируют прогресса в разрешении ключевых разногласий. Долларовый фактор тоже пока играет на стороне драгметалла. Трейдеры уже не ждут от Федрезерва былого "задора" и рассчитывают на бездействие Центробанка в наступившем году. В своих прогнозах рынки ссылаются прежде всего на экономические риски. Действительно, рост ВВП и инфляции в Штатах замедляется, в том числе по мере угасания эффекта от фискальных стимулов, но и предупреждения о рецессии совсем неуместны, по крайней мере, на данном этапе. Что касается политического кризиса в США, который тоже не добавляет привлекательности доллару и способствует росту интереса к золоту, рано или поздно вопрос с финансированием разрешится, и ситуация стабилизируется. Другими словами, если говорить конкретно о поддержке для металла со стороны "американца", в более долгосрочной перспективе не стоит "ставить крест" на валюте, которая все еще интересна благодаря высоким ставкам. Так, в обозримом будущем, несмотря на признаки перекупленности, золото может продолжить "свой путь на север", но в перспективе 2019 года прогнозы по доллару могут оказаться слишком пессимистичными, что уже сыграет против защитного металла", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 14:31
Политический кризис в Венесуэле наконец отразился на нефтяном рынке, спровоцировав рост котировок сырья, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы с целью усилить давление на Николаса... читать дальше
.30 января 2019 года 12:28
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.30 января 2019 года 12:07
"Домодедово (Ba1/NR/BB+): Moody's подтвердило кредитный рейтинг "Ba1" и понизило прогноз до "стабильного" с "позитивного". Мы подтверждаем осторожный взгляд на еврооблигации HCDNDA, поскольку ожидаем ухудшения кредитного качества, учитывая падение пассажирооборота на протяжении 2018 г., а также... читать дальше
.30 января 2019 года 10:31
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent выросли после введения санкций США против нефтяной компании PDVSA, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта нефти из Венесуэлы. Рынок начинает учитывать риски уменьшения мирового предложения нефти. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в... читать дальше
.30 января 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 января 2019 года 18:09
Слабый рост экономики еврозоны сопровождается стагнацией кредитования и ухудшением условий заимствований в банковском секторе, отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. В понедельник стало известно о том, что прирост кредитов в частном секторе еврозоны остался на уровне 2,9%.... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
.29 января 2019 года 15:40
"Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60,5, прибавляя 0,7%. На рынке нефти... читать дальше
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