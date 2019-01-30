Raiffeisenbank начал анализ "Системы" с рейтингом "покупать" для ее GDR

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Raiffeisenbank начал аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $4,70 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По оценке С.Либина, текущая рыночная оценка "Системы" предполагает 70%-ный дисконт к суммарной чистой стоимости активов, что примерно соответствует уровню, на котором дисконт находился до соглашения по делу "Башнефти". Как считает аналитик, в настоящее время такой дисконт является избыточным и, скорее всего, сократится.

"Одним из основных краткосрочных драйверов роста котировка GDR "Системы" является ожидаемая продажа доли в "Детском мире", что поможет снизить долговую нагрузку до целевого уровня в 150 млрд рублей и возобновить значительные дивидендные выплаты. К более долгосрочным драйверам относятся потенциальные IPO основных портфельных компаний - Segezha Group, агрохолдинга "Степь", "Медси" и "Лидер-Инвеста", что, помимо непосредственно притока денег от продажи долей в компаниях, также повысит их прозрачность, что может привести к снижению дисконта", - говорится в обзоре.

По оценке эксперта, в случае проведения IPO основных активов доходность свободного денежного потока "Системы" в 2023 году может достичь 26%, что является ещё одним аргументом в пользу покупки GDR холдинга.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $4,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,87 за штуку.