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30 января 2019 года 14:31
Кризис в Венесуэле пока не создает больших рисков для нефтяного рынка - Julius Baer
Политический кризис в Венесуэле наконец отразился на нефтяном рынке, спровоцировав рост котировок сырья, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы с целью усилить давление на Николаса Мадуро. Эксперт также указывает, что Каракас экспортирует около трети всей нефти именно в Соединенные Штаты, где она перерабатывается, потом продается на собственных автозаправках. В условиях санкций экспорт нефти все еще остается возможным, но все финансовые доходы от него будут блокироваться. Так что Венесуэла, скорее всего, просто перенаправит поставки, и мировой рынок не столкнет с сокращением предложения. "Несмотря на усиление негативных рисков в секторе опыт Ирана показывает, что для США важнее сохранение низких цен на внутреннем рынке, чем геополитические амбиции за рубежом. Поставки нефти из Венесуэлы могут пострадать в случае обострения конфликта в стране и повреждения нефтяной инфраструктуры. Однако риски такого развития событий пока остаются низкими. Венесуэла обладает значительными запасами "черного золота", в добычу которого в последние годы вкладывались Россия и Китая. Сырье из страны так или иначе будет попадать на мировой рынок, а в случае быстрого разрешения политического кризиса, риски перебоев в поставках исчезнут. Рынки будут внимательно следить за развитием событий. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе кризис в Венесуэле не окажет значимого влияния на рынок нефти. Каналы экспорта сырья, скорее всего, будут пересмотрены, так что сокращения поставок не произойдет. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть", - заключает Карстен Менке.
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