Raiffeisenbank начал анализ "Системы" с рейтингом "покупать" для ее GDR

Raiffeisenbank начал аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $4,70 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Последует.