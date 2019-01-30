К середине дня в среду рубль торговался в символическом минусе к доллару и евро - ИК "Велес Капитал"

К середине дня в среду рубль торговался в символическом минусе к доллару и евро. Общая ситуация на площадках развивающихся рынков, по мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, весьма неоднозначная. В частности, такие валюты как турецкая лира и индийская рупия демонстрировали ярко выраженное укрепление в паре с долларом, тогда как мексиканский песо терял позиции, а бразильский реал торговался вблизи нуля. Котировки марки Brent оставались в середине дня в небольшом плюсе, однако общая неоднозначная ситуация на рынках EM не позволяла рублю отыгрывать плюсовую динамику нефти.

Относительно корзины шести основных валют на forex доллар также не показывал однозначной динамики, торгуясь в незначительном минусе. В преддверии итогов заседания ФРС инвесторы, по всей видимости, предпочитают занимать осторожную позицию по американской валюте, ожидая новых сигналов по замедлению темпов повышения процентной ставки в США, главным образом, из уст Д.Пауэлла.

"Необходимо отметить, что январское сохранение процентной ставки ФРС и общее замедление темпов ужесточения политики американского регулятора уже не первый месяц отыгрывается рынком, - указывает эксперт ИК "Велес Капитал". - Однако если сегодня инвесторы увидят в риторике регулятора беспокойство относительно "шатдауна" и его влияния на экономику страны, доллар может накрыть новая волна распродаж. В частности, еще накануне индекс USD опускался до минимума двух последних недель, и нельзя исключать, что риторика ФРС и комментарии ее главы могут привести к минимумам по USD с начала текущего года. В то же время валюты развивающихся рынков, в том числе российский рубль, могут не получить должной поддержки в случае коррекции индекса доллара из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. Так, в среду-четверг пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров, итоги которого могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит аппетит инвесторов на площадках ЕМ. Мы не исключаем, что уже в ближайшее время пара доллар/рубль предпримет попытки закрепиться ниже 66 руб. Однако даже если такие попытки увенчаются успехом, впоследствии мы ожидаем возвращения американской валюты на уровень 66+ руб.".