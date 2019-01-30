Подтверждаем осторожный взгляд на еврооблигации HCDNDA - БКС Глобал Маркетс

"Домодедово (Ba1/NR/BB+): Moody's подтвердило кредитный рейтинг "Ba1" и понизило прогноз до "стабильного" с "позитивного". Мы подтверждаем осторожный взгляд на еврооблигации HCDNDA, поскольку ожидаем ухудшения кредитного качества, учитывая падение пассажирооборота на протяжении 2018 г., а также невысокий уровень раскрытия информации и финансовых показателей компании", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.