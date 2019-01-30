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30 января 2019 года 11:50
Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.5-66.5- "Нордеа Банк"
"Рубль не демонстрирует выраженной динамики по отношению к бивалютной корзине в ходе утренних торгов. Пара USD/RUB в моменте достигает значения 66.08, EUR/RUB 77.6. Накануне поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть, а также общее настроение инвесторов по отношению к валютам развивающихся стран, которые по большей части укрепились в паре с долларом США, несмотря на повысившуюся неопределённость исхода торговых переговоров между США и Китаем. Сегодня локальную поддержку рублю может оказать проведение аукционов ОФЗ министерством финансов РФ при условии успешного размещения государственных бумаг. Накануне Минфин объявил, что предложит облигации в виде двух выпусков общим объемом в 25 млрд рублей. Напомним, что в ходе двух предыдущих аукционов с начала года ведомством были предложены ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб. (удалось разместить весь объём) и 30 млрд руб. (удалось разместить только 17,5 млрд руб.). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Минфин выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка. Кроме того, одним из ключевых событий сегодняшнего дня для рынков станет заседание ФРС, которое пройдет в 22:00 мск. В том случае, если участники рынка по итогам заседания и пресс-конференции ФРС упрочат свои ожидания в отношение более мягкой политики американского регулятора, рубль может укрепить свои позиции в паре с долларом США наряду с прочими валютами развивающихся рынков. Наконец, в ближайшей перспективе на динамику рисковых активов и рубля будут также влиять итоги переговоров между США и Китаем по поводу торговых противоречий, которые, скорее всего, станут известны уже ближе к концу недели. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.5-66.5", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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30 января 2019 года 17:20
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.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
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.30 января 2019 года 12:28
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.30 января 2019 года 12:07
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.30 января 2019 года 10:31
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent выросли после введения санкций США против нефтяной компании PDVSA, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта нефти из Венесуэлы. Рынок начинает учитывать риски уменьшения мирового предложения нефти. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в... читать дальше
.30 января 2019 года 09:34
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.29 января 2019 года 18:09
Слабый рост экономики еврозоны сопровождается стагнацией кредитования и ухудшением условий заимствований в банковском секторе, отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. В понедельник стало известно о том, что прирост кредитов в частном секторе еврозоны остался на уровне 2,9%.... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
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