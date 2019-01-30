Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.5-66.5- "Нордеа Банк"

"Рубль не демонстрирует выраженной динамики по отношению к бивалютной корзине в ходе утренних торгов. Пара USD/RUB в моменте достигает значения 66.08, EUR/RUB 77.6. Накануне поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть, а также общее настроение инвесторов по отношению к валютам развивающихся стран, которые по большей части укрепились в паре с долларом США, несмотря на повысившуюся неопределённость исхода торговых переговоров между США и Китаем. Сегодня локальную поддержку рублю может оказать проведение аукционов ОФЗ министерством финансов РФ при условии успешного размещения государственных бумаг. Накануне Минфин объявил, что предложит облигации в виде двух выпусков общим объемом в 25 млрд рублей. Напомним, что в ходе двух предыдущих аукционов с начала года ведомством были предложены ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб. (удалось разместить весь объём) и 30 млрд руб. (удалось разместить только 17,5 млрд руб.). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Минфин выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка. Кроме того, одним из ключевых событий сегодняшнего дня для рынков станет заседание ФРС, которое пройдет в 22:00 мск. В том случае, если участники рынка по итогам заседания и пресс-конференции ФРС упрочат свои ожидания в отношение более мягкой политики американского регулятора, рубль может укрепить свои позиции в паре с долларом США наряду с прочими валютами развивающихся рынков. Наконец, в ближайшей перспективе на динамику рисковых активов и рубля будут также влиять итоги переговоров между США и Китаем по поводу торговых противоречий, которые, скорее всего, станут известны уже ближе к концу недели. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.5-66.5", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".