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30 января 2019 года 11:33
Сегодня состоится букбилдинг нового бонда ГТЛК, ориентир купона равен не более 9,55% годовых - Уралсиб
"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сегодня соберет заявки инвесторов на выпуск серии 001Р - 13 объемом не менее 6 млрд руб. Срок обращения составляет пятнадцать лет, но предусмотрена трехлетняя оферта. В ходе премаркетинга ориентир купона (выплачивается ежеквартально) был заявлен как премия в размере не более 155 б.п. к бескупонной кривой доходности госбумаг в трехлетней точке. Вчера значение G-curve в трехлетней точке равнялось 8% годовых, что транслируется в ориентир ставки первого купона не более 9,55% годовых и доходность к оферте 9,9% годовых. У ГТЛК довольно много бумаг на рынке рублевого долга, в предыдущий раз эмитент вышел на него в ноябре прошлого года, разместив выпуск с трехлетней офертой ГТЛК-001Р-12 на 5 млрд руб. под ставку купона 9,9% годовых, что на момент выхода бонда на первичный рынок подразумевало спред к ОФЗ около 175 б.п. Сейчас на вторичном рынке выпуски ГТЛК в целом малоликвидны, но индикативно предлагают премию к кривой рублевых госбумаг порядка 140-160 б.п. Мы думаем, что ставка первого купона новой бумаги с трехлетней офертой сложится в районе 9,5% годовых. Размещение на бирже запланировано на 8 февраля", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.
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30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
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"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
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.30 января 2019 года 12:07
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.30 января 2019 года 10:31
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent выросли после введения санкций США против нефтяной компании PDVSA, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта нефти из Венесуэлы. Рынок начинает учитывать риски уменьшения мирового предложения нефти. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в... читать дальше
.30 января 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 января 2019 года 18:09
Слабый рост экономики еврозоны сопровождается стагнацией кредитования и ухудшением условий заимствований в банковском секторе, отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. В понедельник стало известно о том, что прирост кредитов в частном секторе еврозоны остался на уровне 2,9%.... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
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