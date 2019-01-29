Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8 - "Нордеа Банк"

"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника. На динамике рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, после того как между США и КНР вновь обострилась торговая напряженность. Накануне Минюст США выдвинул сразу несколько уголовных обвинений в отношении китайской корпорации Huawei Technologies. Обобщенно обвинения предъявлены по следующим пунктам: кража коммерческой тайны, мошенничество в банковской сфере и нарушение санкций против Ирана, препятствие правосудию. И хотя Министр торговли США уже отметил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам, атмосфера перед началом переговоров заметно ухудшилась. Как итог рынки, отыгрывают эскалацию напряженности между КНР и США, дисконтируя стоимость рисковых активов. Кроме того, необходимо отметить, что после завершения периода налоговых выплат рубль лишился такого фактора поддержки как дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, сохранение нефтяных цен на комфортных уровнях по-прежнему частично ограничивает рубль от внешнего негатива. Локально на неделе поддержку рублю могут оказать размещения Минфином ОФЗ, параметры аукционов будут объявлены сегодня. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".