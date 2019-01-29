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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8 - "Нордеа Банк"
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29 января 2019 года 12:17
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8 - "Нордеа Банк"
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника. На динамике рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, после того как между США и КНР вновь обострилась торговая напряженность. Накануне Минюст США выдвинул сразу несколько уголовных обвинений в отношении китайской корпорации Huawei Technologies. Обобщенно обвинения предъявлены по следующим пунктам: кража коммерческой тайны, мошенничество в банковской сфере и нарушение санкций против Ирана, препятствие правосудию. И хотя Министр торговли США уже отметил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам, атмосфера перед началом переговоров заметно ухудшилась. Как итог рынки, отыгрывают эскалацию напряженности между КНР и США, дисконтируя стоимость рисковых активов. Кроме того, необходимо отметить, что после завершения периода налоговых выплат рубль лишился такого фактора поддержки как дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, сохранение нефтяных цен на комфортных уровнях по-прежнему частично ограничивает рубль от внешнего негатива. Локально на неделе поддержку рублю могут оказать размещения Минфином ОФЗ, параметры аукционов будут объявлены сегодня. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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29 января 2019 года 11:53
"Внешний фон не изменился, что предполагает сохранение осторожности и выборочные покупки подешевевших бумаг. Неопределенность сохраняется ввиду вполне естественных опасений перед переговорами США и Китая по торговым вопросам, неуверенности в позиции ФРС по процентной ставке, неясных перспектив... читать дальше
.29 января 2019 года 11:23
"Рост котировок нефти происходит на фоне сообщения о том, что США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, включив ее в "черный" список Минфина США (SND-list). Эти санкции предполагают блокировку всех активов компании на территории Штатов. В результате контракты на Brent... читать дальше
.29 января 2019 года 10:33
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут консолидироваться около отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent восстанавливаются на фоне усиления рисков уменьшения мирового предложения нефти. США ввели санкции против нефтяной компании PDVSA, что будет способствовать дальнейшему сокращению экспорта из Венесуэлы. При этом Саудовская Аравия сообщила, что может снизить добычу ниже уровня,... читать дальше
.29 января 2019 года 09:51
"Парламент Великобритании в очередной раз проголосует за проект соглашения о Brexit 13 февраля, а не сегодня, так как Тереза Мэй обещала внести коррективы в документ, чтобы повысить шансы на успех, но фактически изменений почти не последовало. При этом инвесторы верят в благоприятный исход, судя... читать дальше
.29 января 2019 года 09:32
Фондовые индексы США снизились в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Нефть дорожает во вторник. читать дальше
.28 января 2019 года 14:35
Золото подскочило почти на 2% в пятницу, а на старте новой торговой недели обновило максимумы середины 2018 года за пределами уровня $1,300, над отметкой $1,304, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Впоследствии цены скорректировались, но пока... читать дальше
.28 января 2019 года 14:13
Снижение курса доллара в пятницу стало мощным стимулом для роста котировок золота, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цена драгоценного металла впервые с лета прошлого года поднялась выше 1 300 долл. США за унцию. Такая динамика стала неожиданностью для аналитиков,... читать дальше
.28 января 2019 года 13:21
Последствия для мирового рынка нефти от революционных событий в Венесуэле могут оказаться серьезными как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной - Saxo Bank
Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте. Агентство энергетической информации, Международное энергетическое агентство и ОПЕК пока сохраняют свои прогнозы роста... читать дальше
.28 января 2019 года 11:59
"Цены на нефть демонстрируют снижение на фоне признаков повышения буровой активности в США и некоторого смягчения политической напряженности между Венесуэлой и США. Согласно данным компании Baker Hughes по итогам отчетной недели число нефтяных буровых выросло на 10 шт., до 862 ед. На фоне этого на... читать дальше
.28 января 2019 года 10:12
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть находятся под давлением на фоне статистики по количеству буровых установок в США, число которых по итогам прошлой недели выросло на 10 ед. – до 862 шт. Добыча нефти стране находится на рекордном уровне 11,9 млн барр./сут. и продолжит увеличиваться, что вызывает опасения у... читать дальше
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