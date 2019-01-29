Ориентирами для Brent выступят отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Рост котировок нефти происходит на фоне сообщения о том, что США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, включив ее в "черный" список Минфина США (SND-list). Эти санкции предполагают блокировку всех активов компании на территории Штатов. В результате контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,1/bbl, WTI в моменте достигает $52,2/bbl. Тем не менее, добыча нефти в Венесуэле находится в районе исторических минимумов и составляет немногим больше 1,2 mbd по итогам декабря 2018 г., в то время как мировое предложение сырья находится в районе 100 mbd. Кроме того, введенные санкции предусматривают возможность покупки нефти американскими юридическими лицами с заморозкой поступающей выручки компании PDVSA на счетах в США, которые будут разблокированы в случае снятия санкций. Таким образом, на наш взгляд, данное событие будет иметь ограниченное влияние на нефтяные котировки. Отметим также, что вчера нефтяные цены находились под давлением на фоне вероятного повышения добычи сырья в США после вышедших в пятницу данных от Baker Hughes, свидетельствовавших об увеличении количества буровых установок в Штатах. Кроме того, негативное влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать неопределённость в отношении переговоров между США и Китаем по поводу устранения торговых противоречий. Таким образом, на рынке сырья по-прежнему сохраняются опасения в отношении баланса спроса и предложения. Ранее мы отмечали, что, несмотря на сделку ОПЕК+, фундаментальные факторы, такие как замедление глобальной экономики и высокая добыча энергоресурсов в США, не позволят нефтяным фьючерсам вырасти существенно выше $60/bbl. Ориентирами для Brent выступят отметки $59-62/bbl", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".