В краткосрочной перспективе котировки Brent будут консолидироваться около отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent восстанавливаются на фоне усиления рисков уменьшения мирового предложения нефти. США ввели санкции против нефтяной компании PDVSA, что будет способствовать дальнейшему сокращению экспорта из Венесуэлы. При этом Саудовская Аравия сообщила, что может снизить добычу ниже уровня, который обозначен в рамках соглашения между странами ОПЕК+. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут консолидироваться около отметки 60 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.