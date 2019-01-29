У рубля нет поводов для укрепления позиций на негативном внешнем фоне - "Открытие Брокер"

"В течение недели на рубль будут давить завершение налогового периода и увеличение объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля. ЦБ РФ планирует дополнительно направлять на операции 2,8 млрд рублей ежедневно. Стоит также помнить о том, что на текущей неделе состоится множество событий, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Это и голосование по альтернативному плану условий выхода Великобритании из Евросоюза, и заседание ФРС, и визит вице-премьера Китая Лю Хэ в США для продолжения торговых переговоров, наконец, ключевая статистика по безработице в США. Соответственно, на рынке закладывают возможное ослабление аппетитов к риску", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.