Индекс МосБиржи откроется в районе 2470-2485 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2470-2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует достаточно неопределенный утренний внешний фон", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.