Индекс РТС может пойти вниз вслед за мировыми фондовыми индексами - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. "Спрос на риск" на мировых рынках сократился после выхода слабой отчетности Caterpillar, которая напомнила трейдерам о негативном влиянии "торговых войн" на реальный сектор экономики, и выдвижения властями США обвинений против китайской корпорации Huawei, что может осложнить переговоры по вопросам торговли. В течение дня продолжит поступать отчетность западных эмитентов, в частности, отчетность опубликуют корпорации Pfizer (14:45 мск) и Verizon (15:00 мск). Кроме того, в Великобритании пройдет парламентское голосование по формату Brexit, его итоги станут известны после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже". На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 66-66,5 по паре доллар-рубль в ожидании комментария по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США(выйдет завтра вечером)", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.