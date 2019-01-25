Пятницу российский фондовый рынок закрыл на недельных максимумах - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок смог вновь продемонстрировать восходящую динамику, после небольшой коррекции четверга, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Основным фактором к покупкам выступила ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов выросли на 1,2% и 1% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе 61 доллара за баррель, не оказала существенного влияния на наши бумаги. В результате, к окончанию сессии индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, вплотную подойдя к уровню 2500 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской, Татнефти, Яндекса и Системы, прибавившие более 3%. Хуже рынка закрылись Магнит и САФМАР, потери которых составили 1,5% и 1,4%. Пятницу российский рынок закрыл на недельных максимумах, вплотную подойдя к историческому, установленному в октябре прошлого года на уровне 2502 пунктов. При этом уровень 2500 выступает ближайшим сопротивлением, которое, в случае сохранения позитивного внешнего фона, "быки" могут попытаться преодолеть уже в начале следующей недели. Отметим, что его пробой может стать техническим сигнал к усилению покупок, что поддержит импульс к росту", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.