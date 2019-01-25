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25 января 2019 года 17:34
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок: сегодня индекс Мосбиржи прибавляет всего 0,3%, и то за счет ослабления курса рубля на 0,5%, РТС снижается на 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Под влиянием данных Минэнерго США о внушительном росте запасов на 8 млн баррелей за прошлую неделю фактор Венесуэлы отошел на второй план, и "черное золото" перешло от роста к падению: баррель Brent спот сегодня дешевеет на 0,2%. Помимо этого, медвежий настрой сырьевому рынку могли обеспечить и опубликованные вчера прогнозы Международного энергетического агентства (EIA) на 2019 г., а именно: планы США стать нетто-экспортёром нефти уже в 2020 г. и увеличить добычу до более 14 млн баррелей в сутки к 2040 году. Наращивание экспорта из США выглядит еще более пугающе в свете отсутствия ясности по объему будущего спроса на нефть. По словам министра торговли США У.Росса, Вашингтон и Пекин еще далеки от достижения компромисса по торговым вопросам, и предстоящие на следующей неделе встречи не станут финалом, а будут лишь еще одним этапом переговоров. Однако Росс добавил, что и Китай, и США заинтересованы в заключении сделки, поэтому в продуктивности продолжения обсуждения торговых споров не сомневается. На российском фондовом рынке сегодня за счет ослабления курса отечественной валюты дорожают акции экспортеров, особенно наиболее подешевевших вчера: Северсталь +1,5%, Новатэк +1%, Татнефть +1,4%. Акции Распадской прибавляют сегодня +2% после выхода сильных операционных результатов за 2018 год. Компания увеличила добычу угля на 11%, а продажи угольного концентрата на 7%. В свою очередь, рост средней рублевой цены реализации на 18% за год дает основания ожидать улучшения финансовых результатов Распадской. Что не может не радовать, учитывая обещания менеджмента изучить возможности вернуться к выплате дивидендов в текущем году. "Мы ожидаем, что на следующей неделе рынки будут жить ожиданиями американо-китайских переговоров и основной фокус внимания будет на все официальные заявления представителей США или Китая", - прогнозирует эксперт УК.
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