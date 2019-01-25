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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок нефти взвешивает шансы на смену режима в Венесуэле - Saxo Bank
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25 января 2019 года 16:40
Рынок нефти взвешивает шансы на смену режима в Венесуэле - Saxo Bank
Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте, отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд снизил глобальные экономические прогнозы на 2019 и 2020 годы в ответ на риски, связанные с торговыми конфликтами и ростом процентных ставок. Однако снижение мирового роста с 3,7% до 3,5% сочли оптимистичным, учитывая влияние не заканчивающейся приостановки работы правительства США, а также ухудшения прогнозов для Европы и Китая, показавшего в прошлом году самое медленное расширение за почти 30 лет. Агентство энергетической информации, Международное энергетическое агентство и ОПЕК в своих январских отчетах о рынке нефти сохранили свои прогнозы роста мирового спроса на 2019 год на прежнем уровне. Однако возможен их пересмотр в сторону снижения под влиянием вышеупомянутого прогноза МВФ и сводного опережающего индикатора ОЭСР, упавшего в ноябре до 99,3 пункта - шестилетнего минимума и к тому же уровня, который раньше указывал на рецессию. "В прошедшие сутки ослабление рынка было связано с прогнозами роста запасов сырой и переработанной нефти, но теперь внимание рынка переместилось на Венесуэлу, - подчеркивает эксперт Saxo Bank. - Ужасному режиму президента Мадуро, ввергшего население в страдания и нищету, наконец бросил вызов Хуан Гуаидо, избранный глава Национального собрания. Перспектива смены режима незаметно присутствует уже долгое время, ведь Венесуэла уже давно продолжает падать в пропасть. Мадуро, как и его предшественник Уго Чавес, держался у власти благодаря поддержке бедных районов страны, но вчерашние массовые демонстрации возникли из-за протестов в связи с патовой ситуацией в секторе госуслуг, нехваткой продуктов питания и ростом цен. Исход таких волнений может оказать сильное влияние на мировой рынок нефти. Ухудшение экономических перспектив и нехватка иностранных инвестиций в нефтяную отрасль, в которой наблюдается устаревание, привели к падению добычи в последние годы. Огромные запасы тяжелой нефти в Венесуэле очень нужны миру, когда американский баррель все легчает в связи с ростом добычи сланцевой нефти". Политический и, возможно, военный тупик в отношениях с США, по мнению Оле Хансена, может спровоцировать очередное падение добычи на фоне роста геополитической напряженности, особенно с учетом поддержки, которую Мадуро получает от Москвы и Пекина. Если Мадуро будет свергнут, в долгосрочной перспективе возможно, что добыча в итоге вернется на предыдущий уровень или даже превысит его. В краткосрочной перспективе США могут ответить на эскалацию ситуации, сократив импорт нефти из Венесуэлы, который сейчас составляет около 500 000 баррелей в сутки.
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25 января 2019 года 14:57
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.25 января 2019 года 14:30
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой... читать дальше
.25 января 2019 года 12:24
В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"
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.25 января 2019 года 10:28
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.25 января 2019 года 09:45
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.24 января 2019 года 17:17
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.24 января 2019 года 16:49
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.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
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