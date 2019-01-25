Банк России приготовил двойной удар по рублю - Аналитика Онлайн

"В конце прошедшего года, в сентябре, Банк России прекратил покупки валюты для Минфина из-за резкого роста курса доллара. Однако еще тогда в ЦБ предупреждали, что недокупленная валюта будет приобретена в будущем, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - С 1 февраля эти самые недокупленные объемы начнут закупаться на Московской бирже. На это ЦБ дополнительно направит 2,8 миллиарда рублей в день. Участники рынка восприняли это как сигнал к покупке доллара и евро. На Московской бирже сегодня мы наблюдаем довольно уверенное укрепление иностранной валюты".

Тем временем на Московской бирже за доллар дают 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 90 копеек, констатирует Глеб Задоя. Индекс ММВБ держится на уровне 2490 пунктов, а котировки нефти марки Brent продолжают торговаться чуть выше 61 доллара за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap сохраняет свои позиции вблизи 3600 долларов.

"Мы уже ранее неоднократно говорили о том, что текущее укрепление российской валюты носит кратковременный характер. Возобновление покупок валюты с удвоенной силой в феврале будет способствовать ослаблению рубля. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Феноменального роста, на наш взгляд, ожидать не стоит, но переместиться в диапазон от 68 до 69 рублей доллар вполне себе способен. При этом подчеркнем, что в это текущем году мы гарантированно увидим и 70 рублей за доллар в моменте", - прогнозирует эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.